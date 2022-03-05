Популярные магазины одежды прекращают работать в России

Закрываются оффлайн-точки и прекращаются онлайн-продажи

Компания Inditex объявила о том, что прекращает продажи в России. В ее состав входят такие популярные бренды, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и другие. Об этом стало известно сегодня, 5 марта. 

Владелец бренда Zara объявил о прекращении как онлайн-торговли, так и о закрытии оффлайн-магазинов. Как следует из источника, "компания на данный момент не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации". 

Ранее о приостановке продаж в России сообщила компания Microsoft.

Источник: Financial Post ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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