Закрываются оффлайн-точки и прекращаются онлайн-продажи

Компания Inditex объявила о том, что прекращает продажи в России. В ее состав входят такие популярные бренды, как Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и другие. Об этом стало известно сегодня, 5 марта.

Владелец бренда Zara объявил о прекращении как онлайн-торговли, так и о закрытии оффлайн-магазинов. Как следует из источника, "компания на данный момент не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в Российской Федерации".

Ранее о приостановке продаж в России сообщила компания Microsoft.