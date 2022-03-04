Роскомнадзор заблокировал Facebook

Роскомнадзор заблокировал Facebook
Фото: Thiago Prudencio / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Соцсеть недоступна для российских пользователей

Роскомнадзор объявил о решении заблокировать Facebook в России.

Причиной стала блокировка в соцсети аккаунтов российских СМИ. Речь идет о телеканале "Звезда", РИА Новости, Sputnik, Russia Today, Ленте.ру и Газете.ру.

"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook",

– говорится в сообщении. 

Соцсеть уже недоступна.

Источник: Роскомнадзор ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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