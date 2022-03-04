Соцсеть недоступна для российских пользователей

Роскомнадзор объявил о решении заблокировать Facebook в России.

Причиной стала блокировка в соцсети аккаунтов российских СМИ. Речь идет о телеканале "Звезда", РИА Новости, Sputnik, Russia Today, Ленте.ру и Газете.ру.

"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook",

– говорится в сообщении.

Соцсеть уже недоступна.