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Роскомнадзор объявил о решении заблокировать Facebook в России.
Причиной стала блокировка в соцсети аккаунтов российских СМИ. Речь идет о телеканале "Звезда", РИА Новости, Sputnik, Russia Today, Ленте.ру и Газете.ру.
"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook",
– говорится в сообщении.
Соцсеть уже недоступна.
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