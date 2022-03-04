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Компания по производству цифровой техники и программного обеспечения Microsoft приостанавливает продажи новых продуктов и услуг на территории России. Соответствующая информация появилась в блоге корпорации.
Как указал президент компании Брэд Смит, Microsoft продолжает тесно сотрудничать с правительствами Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании, поэтому приостанавливает ведение ключевых бизнес-направлений на территории РФ.
Вместе с тем Смит заявил, что наиболее эффективной областью работы Microsoft является защита кибербезопасности Украны в виде оказания помощи местным специалистам по защите от "российских атак".
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