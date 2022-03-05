На зарубежных картах оно значится как "Министерство фашизма"

Роскомнадзор направил Apple письмо с требованием изменить искаженное название Министерства обороны РФ на оригинальное. Ранее официальное написание было заменено на "Министерство фашизма".

Искаженное обозначение Минобороны значится в Apple Maps только за рубежом, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". В России наименование отображается корректно.

Данное действие нарушает федеральный закон о защите информации, поэтому за это может последовать ответственность. Если компания Apple не выполнит требование, Роскомнадзор направит обращение повторно, однако тогда американская корпорация должна будет выплатить штраф. Его размер может варьироваться от 1/20 до 1/10 годового оборота в России.

Ранее стало известно о блокировке Facebook на территории России.