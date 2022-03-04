Госдума ужесточает наказание за участие в несанкционированных митингах до пяти лет тюрьмы

Госдума ужесточает наказание за участие в несанкционированных митингах до пяти лет тюрьмы
Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Законопроект направят в ближайшее время на одобрение президентом

Совфед одобрил законопроект о введении уголовной отвественности за распространение фейков о Вооруженных силах России, а также действия, дискредитирующие их использование. Такие же меры приняты против призывов к участию в несанкционированных акциях.

В самом документе говорится, что публикация подобного рода сообщений грозит штрафом в размере до 300 тысяч рублей, принудительными мерами до трехлетнего срока (либо лишением свободы на соответствующий срок), или же арестом до шести месяцев.

Назание ужесточается, если публикация с призывами повлекла смерть по неосторожности или причинила вред гражданину, или же привела к массовым нарушениям правопорядка – лишение свободы увеличивается в таком случае на срок до пяти лет.

"За" высказались 154 сенатора. Наказание применяется к лицам, ранее привлекавшимся к административной ответственности за подобное правонарушение. Проект документа направят в ближайшее время на утверждение президентом

Источник: Государственная дума РФ ✓ Надежный источник
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