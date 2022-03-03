Испанский ритейлер Mango закрывает магазины в России

На территории РФ у компании более 80 торговых точек

Испанский ритейлер Mango временно прекращает свою деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 3 марта.

"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", – говорится в сообщении.

Согласно данным сайта ритейлера, в РФ у Mango более 80 магазинов. Выручка "Манго Раша" в 2020 г. составила 12,3 млрд руб, чистая прибыль – 328,5 млн рублей.

Напомним, накануне о заморозке продаж в России объявил шведский fashion-ритейлер H&M.

Источник: Сайт Mango ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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