На территории РФ у компании более 80 торговых точек

Испанский ритейлер Mango временно прекращает свою деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 3 марта.

"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", – говорится в сообщении.

Согласно данным сайта ритейлера, в РФ у Mango более 80 магазинов. Выручка "Манго Раша" в 2020 г. составила 12,3 млрд руб, чистая прибыль – 328,5 млн рублей.

Напомним, накануне о заморозке продаж в России объявил шведский fashion-ритейлер H&M.

