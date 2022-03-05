Отменят уголовное наказание: Россия придумала новый план против западных компаний

Отменят уголовное наказание: Россия придумала новый план против западных компаний
Фото: pixabay.com
Пока проект находится на стадии обсуждения

В России разрабатывают меры, которые помогут смягчить уход с рынка таких крупных компаний, как Microsoft, IBM, Oracle и других. Как стало известно "Ъ", российские власти готовятся экстренно отменить уголовную и административную ответственность за использование ПО из стран, которые выступили в поддержку антироссийских санкций. 

Подобная мера предусмотрена "Планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", который оказался в распоряжении журналистов. Согласно документу, также может быть введен механизм принудительного лицензирования российского ПО, баз данных и прочего с применением особой правовой нормы – в случае острой необходимости в России могут использовать изобретение без согласия обладателя патента. 

По данным источников в Минцифры, освобождение от ответственности за пиратское ПО может применяться только для тех продуктов, аналогов которым на российском рынке нет. 

Как рассказали эксперты изданию, быстро наладить разработку отечественного ПО, несмотря на меры государственной поддержи IT-сферы, не выйдет. Поэтому многовероятно компаниям в России в любом случае придется использовать нелицензионный софт. Однако из-за того, что многие продукты предоставляются пользователю с помощью подписки, мера может оказаться бесполезной – ряд функций будет попросту заблокрован.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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