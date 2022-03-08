Сеть магазинов "Стокманн" продолжит работу в России

Сеть магазинов "Стокманн" продолжит работу в России
Anton Kavashkin/www.globallookpress.com
Компания не собирается идти на огромные риски и терять выручку

Финская компания розничной торговли "Стокманн" не собирается уходить из России. По словам члена совета директоров ретейлера Ирины Рябко, ни один из магазинов, представленных в сети, не намерен покидать рынок РФ.

Основная часть партнеров, декларирующих приостановление продаж в России по политическим причинам, подчиняется головным офисам. Однако на деле, указывает топ-менеджер, причина заключается в проблемах с логистикой, перестроить которую в настоящий момент не представляется возможным, рост валютного курса, отсутствие горизонта планирования и санкции в отношении платежных систем.

Закрытия, скорее всего, временны, а причины в перспективе вполне решаемы, считает Рябко. Уход с рынка – весьма сложная процедура, которая всегда сопровождается массовыми увольнениями, реализацией остатков и закрытием юрлиц.

Источник: Business FM ✓ Надежный источник
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