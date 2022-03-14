Рэпер 50 Cent обрушился с критикой на Байдена из-за высоких цен на топливо

Рэпер 50 Cent обрушился с критикой на Байдена из-за высоких цен на топливо
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Легенда хип-хопа начал размещать кадры с недовольными гражданами

После начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса американский лидер Джо Байден решил поддержать Украину и вроде как проучить Россию, а по итогу выстрелил в ногу не только себе, но и своим европейским союзникам. Решение главы государства ввести против Москвы энергетическое эмбарго бумерангом ударило как по Вашингтону, так и по Брюсселю, что стало поводом для массовой критики.

Даже легенда американского хип-хопа 50 Cent не поскупился на негатив. Он начал размещать кадры, на которых простые жители США ругают президента из-за повышения цен на топливо. Одно из эмоциональных выступлений опубликовал телеграмм-канал "Zащитники". На видео мужчина, чуть ли не плача, требует возродить Америку.

"Я ничего не ел сегодня, Джо. Ты знаешь почему? Из-за газа!" – заявил американец.

После этого автор видео навел камеру на свои ноги и подчеркнул, что вынужден ходить пешком, хотя у него есть машина. Мужчина отметил, что сегодня простой американец не может передвигаться на автомобиле по своей стране. Он повторил, что в США подскочили цены на топливо, и поинтересовался, почему Байден так поступает с собственными гражданами.

Эмоциональное выступление мужчина закончил цитатой экс-президента США Дональда Трампа, который постоянно критикует действующего главу государства – "Make America Great Again". Таким образом он иронично призвал Байдена возродить Америку.

Ранее американцы на фоне спецоперации России напомнили о вторжениях США в другие страны. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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