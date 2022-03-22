В США назревает авиационный кризис

Решение американского лидера Джо Байдена ответить на специальную военную операцию России энергетическим эмбарго резко ударило по внутреннему рынку авиаперевозок. Аналитики издание Daily Mail выяснили, что стоимость билетов с начала 2022 года в среднем выросла на 36%.

Эксперты связали подорожание авиаперелетов с двумя факторами. Во-первых, вырос спрос на туризм после пандемии коронавируса. Во-вторых, авиационное топливо стало дороже. Причем, второе прямо связано с энергетическим эмбарго. Читатели сайта газеты не стали скрывать своего возмущения и раскритиковали главу государства за принятое решение.

Пользователи подчеркнули, что американские власти постоянно пытаютстся спихнуть отвественность на нашу страну.

"Дай угадаю, Путин виноват? Дело же точно не в слабоумии Джо",

– сыронизировал один из них. Второй заявил, что президент США довел энергетическую сферу до такого состояния своими "некомпетентными" решениями.

Еще один пользователь пошутил, что Байдену будет достаточно поставить ветряные мельницы на крылья самолетов, чтобы решить проблему. Это отсылка к давнему обещанию Белого дома перейти на возобновляемые источники энергии.

Один из пользователей напомнил, что президент США летает за счет налогоплательщиков, поэтому эта ситуация его не беспокоит. Второй удивился, почему все переживают за цены на билеты, если скоро американцы не смогут позволить себе купить еды.

Как санкции России повлияли на гражданскую авиацию западных стран, ранее объяснили в газете Libération.

