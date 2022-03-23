Автор материала уверен, что глобальную экономику ожидает встряска

На фоне событий на Украине нефтяной гигант и лидер по добыче черного золота Saudi Aramco рассматривает вариант с заключением сделок с КНР и фьючерсных контрактов с использованием юаня. Тем временем Индия, которая входит в тройку мировых импортеров горючего, уже воспользовалась резким падением цен на нефть и изучает механизм по возможности создания торгового платежа "рупия-рубль". На Западе полагают, что ситуация чревата ослаблением доллара на мировом рынке.

Как считает декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Юйгуй Чжан, для саудитов отсутствуют препятствия в экспорте топлива в КНР. Удачные прецеденты в виде Ирана и Венесуэлы уже имеются. На этот раз ситуация куда серьезнее из-за объемов продаж: Saudi Aramco – супергигант с выручкой более 350 млрд долларов и чистой прибылью в 110 миллиардов долларов за 2021-й год. Если компания будет пользоваться юанями для замены американской валюты, за счет эффекта домино начнется планомерный обвал доллара в глобальной экономике.

"Это будет огромный взрыв. Поэтому спекулятивные репортажи в западных медиа все больше напоминают заранее заданные месседжи", – считает автор материала.

Юйгуй Чжан напомнил, что Китай занимает первое место по импорту нефти. Мировая история экономики гласит, что проникновение валюты в систему транзакций на глобальном уровне уже выводит ее в доминирующее положение среди резервных. После этого вокруг нового "игрока" формируется механизм в виде банков и предприятий различных стран, пишет RT.



"По ряду некоторых исслеований, период, в течение которого национальная валюта сохраняет свое доминирующее положение, обычно длится примерно сто лет. С такой точки зрения (если она оправдает себя), созданная Бреттон-Вудская система в 1944 году для гегемонистского цикла доллара подходит к концу", – полагает автор.

Вероятнее всего, рассудил обозреватель, по этой причине и ходит множество разговоров и прогнозов с довольно непривлекательным для Запада характером по поводу дальнейшей судьбы доллара.