Россияне ринулись в магазины: цены на электронику взлетели на 30%

Россияне ринулись в магазины: цены на электронику взлетели на 30%
Фото: Armin Weigel/dpa/www.globallookpress.com
Торговые сети воспользовались ажиотажным спросом

Одна из сетей магазинов электроники взвинтила цены на 30%. Речь идет о DNS. Как заявил гендиректор компании Дмитрий Алексеев, в магазинах из-за ажиотажного спроса возник дефицит, а сайт из-за наплыва покупателей работал со сбоями.

"Продажи выросли почти в два раза", – заявил он.

Алексеев добавил: компания не может гарантировать, что цены не взлетят еще больше.

Из-за санкций, которые ввели против России на фоне военной спецоперации на Украине, поставки "большого перечня товаров" могут оказаться под угрозой. Цены могут еще вырасти уже в ближайшие дни. С новыми поставками товары подорожают на 25-30%, прогнозирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он добавил, что запасов техники у торговых сетей хватит на пару месяцев, пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно, что популярный в нашей стране онлайн-магазин IHerb перестал принимать заказы из России. Когда у россиян снова будет возможность покупать на этой площадке, неизвестно.

24 февраля, после обращения президента РФ Владимира Путина, в котором он сообщил о начале военной спецоперации, российская валюта рекордно обвалилась. Сбербанк продавал доллар по цене в 101 рубль.

Накануне вечером США объявили о новых санкциях против России. 

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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