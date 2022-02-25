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Одна из сетей магазинов электроники взвинтила цены на 30%.
Речь идет о DNS. Как заявил гендиректор компании Дмитрий Алексеев, в магазинах
из-за ажиотажного спроса возник дефицит, а сайт из-за наплыва покупателей
работал со сбоями.
"Продажи выросли почти в два раза", – заявил он.
Алексеев добавил: компания не может гарантировать, что цены не взлетят еще больше.
Из-за санкций, которые ввели против России на фоне военной
спецоперации на Украине, поставки "большого перечня товаров" могут оказаться
под угрозой. Цены могут еще вырасти уже в ближайшие дни. С новыми поставками
товары подорожают на 25-30%, прогнозирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Он добавил, что запасов техники у торговых сетей хватит на пару месяцев, пишет "Коммерсант".
Ранее стало известно, что популярный в нашей стране онлайн-магазин IHerb перестал принимать заказы из России. Когда у россиян снова будет возможность покупать на этой площадке, неизвестно.
24 февраля, после обращения президента РФ Владимира Путина, в котором он сообщил о начале военной спецоперации, российская валюта рекордно обвалилась. Сбербанк продавал доллар по цене в 101 рубль.
Накануне вечером США объявили о новых санкциях против России.
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