На биржах приостановлены торги

Курс российской валюты в начале торгов на 24 февраля обвалился после официального обращения президента РФ Владимира Путина, заявившего о принятии решения о специальной военной операции на территории Донбасса.

По данным Московской биржи на 7.00 по МСК, американская валюта выросла впервые с 2016 года поднялась до 84 рублей, евро – выше 95. Однако затем рост продолжился: Сбербанк на фоне падения курса теперь продает доллар по 101 рубль, евро – по 115 рублей.

Как указал глава Российской Федерации, сложившиеся обстоятельства требуют срочных мер после обращений Народных республик Донбасса за помощью. На основе части седьмой Устава Организации Объединенных Наций, с санкции Совфеда, а также во исполнение подписанных несколькими днями ранее договоров о дружбе с ЛДНР РФ проводит специальную военную операцию.

Между тем Московская биржа приостановила торги из-за обвала, последовавшего после объявления Путиным специальной операции. На сайте площадки говорится, что дополнительно сообщит о возобновлении. Позднее упал отечественный рынок акций с рублем.

Аналогичное решение приняла петербургская биржа.

"Биржа сообщает о запрете подачи заявок и заключении договоров во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг, начиная с 08.10 по московскому времени. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", – говорится на сайте торговой площадки.

Ранее в министрестве финансов раскрыли стратегию противодействия санкциям Соединенных Штатов против государственного долга России.