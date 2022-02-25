Популярный интернет-магазин перестал принимать заказы из России

Популярный интернет-магазин перестал принимать заказы из России
Фото: depositphotos.com
Причиной называют проблемы с логистикой

Американский интернет-магазин iHerb не принимает заказы из России. В список стран, которым стали недоступны товары с маркетплейса, попали также Украина и Белоруссия. Заказы не принимаются с четверга, 24 февраля.

Причиной названы проблемы с логистикой, когда у жителей перечисленных стран появится возможность снова воспользоваться услугами магазина, не сообщается.

Доставка заказов, которые уже обработаны и высланы, может занять до 30 дней. Обработка неотправленных заказов займет также до 30 дней, сообщили в компании. При этом  iHerb подчеркнул, что не дает гарантий по отправке.

Ранее "Утро" сообщало, что москвичи начали спешно снимать деньги. У банкоматов в российской столице скопились гигантские очереди. Подробности – в нашем материале.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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