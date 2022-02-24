Москвичи спешно снимают наличные деньги

В столичных банкоматах выстроились очереди

Москвичи снимают из банков наличные деньги. Очевидцы сообщают об огромных очередях в банкоматах российских банков – в частности "Тинькофф банка" и Сбербанка. Телеграм-канал Baza со ссылкой на клиентов банка рассказывает, что в некоторых банкоматах "Тинькофф банка" заканчивается наличная валюта. В службе поддержки банка подтвердили эту информацию, сообщив, что она осталась только в нескольких аппаратах в разных районах города.

Поводом для паники послужило начало Россией специальной военной операции на Украине и последовавшее за этим падение российской валюты. В ходе торгов на межбанке курс доллара к рублю достигал отметки 86 руб., курс евро – более 100 руб. Сбербанк продавал доллар по 101 рублю, евро – по 115 рублей.

По состоянию на 13:10 мск российскому рублю удалось частично отыграть утреннее падение. Сейчас доллар торгуется на отметке 84,01 руб., за 1 евро дают 94,09 руб.

С целью предотвращения паники Банк России объявил о начале интервенций на валютном рынке. "Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", – заверили в ЦБ РФ.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Цель операции – "демилитаризация и денацификация" Незалежной. Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, аэродромам и средствам ПВО. Как подчеркивают в Минобороны, мирные жители не являются целью ударов российских ВС.

Утро.ру ведет онлайн-трансляцию происходящего.