Центробанк РФ может повысить ключевую ставку из-за санкций

Регулятор примет меры для борьбы с инфляцией

Банк России может пойти на новое повышение ключевой ставки, чтобы сдержать падение курса рубля и рост цен на фоне западных санкций из-за событий на Украине. Об этом заявил в пятницу, 25 февраля, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, из-за скачка курса валют ценник на импортные товары может измениться в большую сторону. Российский финрегулятор раньше уже повышал ключевую ставку, чтобы избежать сильной инфляции. Не исключено, что этот инструмент будет задействован и сейчас.

"Повышение ставки также может быть вызвано необходимостью бороться с инфляцией",

– приводит "КП" мнение Аксакова.

Ранее Центробанк назвал меры, которые предпринимает на фоне западных санкций из-за Украины. Накануне был зафиксирован исторический обвал рубля, и некоторые ритейлеры поспешили поднять цены на свой товар.

Источник: КП ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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