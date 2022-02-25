Регулятор примет меры для борьбы с инфляцией

Банк России может пойти на новое повышение ключевой ставки, чтобы сдержать падение курса рубля и рост цен на фоне западных санкций из-за событий на Украине. Об этом заявил в пятницу, 25 февраля, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, из-за скачка курса валют ценник на импортные товары может измениться в большую сторону. Российский финрегулятор раньше уже повышал ключевую ставку, чтобы избежать сильной инфляции. Не исключено, что этот инструмент будет задействован и сейчас.

"Повышение ставки также может быть вызвано необходимостью бороться с инфляцией",

– приводит "КП" мнение Аксакова.

Ранее Центробанк назвал меры, которые предпринимает на фоне западных санкций из-за Украины. Накануне был зафиксирован исторический обвал рубля, и некоторые ритейлеры поспешили поднять цены на свой товар.