В России готовятся к подорожанию мяса

Доставка продуктов по стране сейчас осложнена

Ритейлеры сообщают, что начали готовиться к увеличению цен на свинину. Это может произойти из-за осложнений доставки продуктов из регионов, которые соседствуют с Украиной. Такими являются Курская и Белгородская области. Именно там располагаются комплексы производителей мяса. 

О размере повышения не сказано, однако некоторые поставщики свинины действительно начали повышать цены. При этом в договорах с сетями число индексаций ограничено в определенный период времени, сообщает телеканал "360"

О повышении цен не только на свинину, но и на мясо птицы говорилось в ежедневном отчете Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза. При этом в ведомстве подчеркнули, что после праздников спрос и предложение должна сбалансироваться.  

Ранее эксперт оценил вероятность возникновения дефолта в России. 

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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