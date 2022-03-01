Доставка продуктов по стране сейчас осложнена

Ритейлеры сообщают, что начали готовиться к увеличению цен на свинину. Это может произойти из-за осложнений доставки продуктов из регионов, которые соседствуют с Украиной. Такими являются Курская и Белгородская области. Именно там располагаются комплексы производителей мяса.

О размере повышения не сказано, однако некоторые поставщики свинины действительно начали повышать цены. При этом в договорах с сетями число индексаций ограничено в определенный период времени, сообщает телеканал "360".

О повышении цен не только на свинину, но и на мясо птицы говорилось в ежедневном отчете Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Центра агроаналитики Минсельхоза. При этом в ведомстве подчеркнули, что после праздников спрос и предложение должна сбалансироваться.

Ранее эксперт оценил вероятность возникновения дефолта в России.