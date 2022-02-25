В работе крупнейших банков в России прозошел сбой

Проблемы наблюдаются с полудня

Серьезные сбои наблюдается в работе крупнейших банков в России – Сбербанка, ВТБ и Райффайзенбанка, о чем сообщается сегодня, 25 февраля.

По информации сервиса Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на работу банковских организаций в Интернете примерно в 12 часов дня по московскому времени. Аналогичная ситуация с остальными двумя.

Сбои наблюдаются в работе "Ростелекома" – также с полудня. Проблемы зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких российских городах.

Источник: Downdetector ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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