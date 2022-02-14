Минск не поддержит Москву при реальной угрозе войны, уверен эксперт

С момента подписания соглашения между Россией и Белоруссией о ратификации 28 программ Союзного государства прошло более трех месяцев. Изначально планировалось придать документам юридическую силу до конца 2021 года, однако на сегодняшний день президент РБ Александр Лукашенко, по мнению политолога Андрея Суздальцева, продолжает игнорировать интеграционные процессы между двумя странами.

Эксперт подчеркнул, что политик подменил их темой войны. По его словам, сегодня Лукашенко занимается чем угодно, кроме выполнения своих обязательств в рамках Союзного государства, в том числе, "героически отбивает натиск" НАТО и "руководит" миротворческими силами ОДКБ, а также комментирует политику Армении и Узбекистана.

"В общем, белорусский руководитель очень занят войной и ему, понятно, не до интеграции", – сыронизировал Суздальцева.

Меж тем, Лукашенко до сих пор не получил запрошенных денежных средств от России, поэтому, как отметил политолог, он не может подменить процесс интеграции темой войны. В то же время при реальной угрозе войны глава РБ предпочтет "отсидеться в кустах", то есть Минск не поддержит Москву, уверен эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что до сих пор Белоруссия не согласовала с Россией документ по общей таможенной политике, ратификация которого была намечена на 1 февраля. Аналитик напомнил, что к концу мая текущего года планируется подписание международного договора о системе налогообложения двух стран, однако работа в этом направлении в союзной республике пока не ведется, считает эксперт.

Ранее Андрей Суздальцев заявил, что Александр Лукашенко постоянно втягивает Россию в противостояние с НАТО ради сохранения собственной власти.