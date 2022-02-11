Глава РБ договорился до дипломатического скандала

Во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловью президент Белоруссии Александр Лукашенко коснулся темы постсоветских стран и интеграционных процессов. Высказывание главы государства об Армении, мол, ей "некуда деваться", обернулись для него политическим скандалом.

Как сообщает "Еврорадио", Минск получил жесткий ответ из Еревана. Неоднозначная риторика белорусского правителя изначально вызвала недовольную реакцию на дипломатическом уровне. В министерство иностранных дел Армении был вызван посол республики. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства заявил, что слова Лукашенко были ориентированы на собственных граждан.

Однако этим делом не ограничилось. В Ереване прошла акция протеста у дипломатической миссии Белоруссии. Граждане Армении потребовали более жесткого ответа от властей в адрес Минска. И он прозвучал.

"Все шаги уже сделаны", – заявил во время общения с журналистами секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, имея в виду, что на этот раз республика ограничилась вызовом посла. Меж тем, чиновник подчеркнул, что повторение подобной риторики не останется без более жесткого ответа.

Он призвал Лукашенко отказаться от "дачи каких-либо оценок" Еревану, потому что подобные инциденты, по словам секретаря Совбеза, не соответствуют уровню отношений Армении и Белоруссии.

Ранее оппозиционный политик Валерий Цепкало рассказал, как формируются доходы белорусских чиновников и какие суммы тратит на себя Александр Лукашенко.