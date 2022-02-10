Оппозиционер раскрыл схему доходов чиновников

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии и бывший руководитель "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало рассказал, каким образом зарабатывают местные чиновники. Он также назвал конкретную сумму якобы ежедневных расходов президента Александра Лукашенко.



По словам оппозиционера, зарплаты в Белоруссии очень низкие, если сравнивать с соседними европейскими государствами, поэтому кажется, что люди во власти много зарабатывают. Меж тем, он отметил, что чиновники зарабатывают от двух до трех тысяч белорусских рублей (около 60-90 тысяч российских рублей – прим. автора).

Политик подчеркнул, что большинство приближенных Лукашенко якобы получают от него "какие-то деньги в конвертах". Конкретные суммы он не обозначил, отметив лишь, что это небольшие деньги. Дополнительные доходы власти, по мнению оппозиционера, формируются в так называемом "резервом фонде президента", куда делают отчисления государственные предприятия.

"Лукашенко эти деньги, разумеется, не только проедает, но и делится ими", – заявил Цепкало.

По его словам, больше всего расходов идет на содержание главы государства. Оппозиционер подчеркнул, что каждый день Лукашенко может тратить на себя порядка четырех тысяч долларов (около 300 тысяч российских рублей – прим. автора), включая питание.

Политик отметил, что расходы на президентский борт, автопарк и охрану главы государства являются внебюджетными, поэтому их трудно отследить. Он также заявил, что в службе безопасности Лукашенко работают порядка трех тысяч сотрудников.

Кроме того, по словам оппозиционера, в некоторые годы размер "резервного фонда президента" приближались к размерам государственного бюджета Белоруссии.

Ранее политолог Павел Мацукевич заявил, что Александр Лукашенко получил неопрятный сигнал по итогам переговоров президентов России и Франции, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.