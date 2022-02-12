Нежничающий с любимцем Лукашенко попал на видео

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В Сети появилось видео минутки нежности белорусского
президента Александра Лукашенко. Журналисты запечатлели моменты матча в ходе XV
Республиканских соревнований среди спортсменов-любителей. Команда президента играла с хоккеистами Гродненской области. По традиции Лукашенко взял на состязания своего
любимчика – шпица Умку.
На видео попал момент, когда Батька, не сдержав эмоций, берет собачку на руки и целует ее. Камеры засняли и вручение детям подарков – политик протянул ребятне игрушки и пожертвовал даже свою кепку.
Шпиц сопровождает Лукашенко и в рабочих поездках. Недавно собаку даже прокатили на мотоцикле.
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