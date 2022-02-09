В Ереване прошла акция протеста

Во время интервью российского телеведущему Владимиру Соловьеву президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил острое высказывание в отношении Армении, отвечая на вопрос об интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Риторика политика спровоцировала дипломатический скандал.

В Министерство иностранных дел Армении не оценили позицию Минска, мол, Еревану "некуда деваться". Официальный представитель ведомства подчеркнул, что это заявление рассчитано на внутреннюю аудиторию. Меж тем, после Белоруссии вызвали в МИД РА.

Кроме того, как сообщает местный телеграмм-канал "Баграмян 26", в Ереване перед зданием дипломатической миссии РБ прошла акция протеста.

Напомним, в ходе того же интервью президент Белоруссии пожаловался на российского лидера Владимира Путина.