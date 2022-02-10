Причину ограничения редакции не сообщили

Министерство информации Белоруссии заблокировало работу в республике сайта популярного российского издания TJ (TJournal). Причина такого решения не объявлена.

Как сообщили в самой редакции, о том, что сайт стал недоступен на территории Белоруссии, им сообщили читатели. Никаких официальных уведомлений из Минска им на этот счет не приходило.

"TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии",

– рассказал главный редактор TJ Сергей Звезда.

Издание было зарегистрировано в РФ в 2011 году. Интернет-платформа работает как агрегатор новостей, специализируется на информации из мира технологий, а также реагирует на резонансные информповоды в блогах и соцсетях. Отмечается, что пользователи из Белоруссии занимали третье место по посещаемости сайта после россиян и украинцев.

Ранее в Белоруссии под запрет попали некоторые местные СМИ, в том числеTUT.by, а также российские. В частности, в 2021 году было закрыто минское отделение "Комсомольской правды".