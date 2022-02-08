Зеленский по-хамски ответил Путину на обращение "терпи, моя красавица"

Зеленский по-хамски ответил Путину на обращение "терпи, моя красавица"
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / dpa / www.globallookpress.com
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Глава Незалежной намекнул парижскому гостю на возможное употребление им с хозяином Кремля алкоголя

Президент России Владимир Путин, вероятно, попал в болезненную точку своего украинского коллеги Владимира Зеленского, если тот в хамском тоне ответил российскому оппоненту на его вчерашний спич о "красавице". А заодно экс-комик умудрился оскорбить и киевского гостя главу Франции Эммануэля Макрона.

Картину маслом Владимир Александрович изобразил на сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом.

Напомним, накануне на брифинге с Макроном Путин очень много говорил о ситуации на Украине. В частности, он заявил, что Киев взял "курс на демонтаж" Минских соглашений, которым нет альтернатив в вопросе урегулирования конфликта вокруг Донбасса.

По его словам, власти Незалежной доносят неоднозначную позицию – то будут выполнять соглашения, то выражают опасения, что страна развалится из-за этого. А недавно Зеленский и вовсе объявил, что ему ни один из пунктов договоренностей не нравится.

"Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", – подчеркнул Путин.

И вот сегодня пана Зеленского понесло. Он на брифинге перешел на русский язык и отметил, что, безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь: "Украина действительно красавица, а обращение "моя – это перебор"".


Затем, повернувшись к Макрону, уже на мове и с улыбочкой Владимир Александрович спросил: "Вчера после ужина вы там не сидели, не отдыхали немножко?" Вероятно, намекая на распитие алкогольных напитков.

Однако потом сосредоточился, сделал серьезную мину и объявил:

"Что касается "терпи, моя красавица", то Украина и так очень терпелива, потому что "это мудрость, от этого терпения зависит эскалация".

Сам же Макрон, явно не поняв зеленковских намеков и ужимок, заявил, что все стороны минского процесса подтвердили готовность соблюдать договоренности по Донбассу, включая и украинского лидера.

"Это единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение", – цитирует РИА "Новости" Макрона.

Ранее лидер Пятой Республики, комментируя итоги своего визита в Москву, сообщил, что его целью было предотвратить эскалацию конфликта вокруг Украины. Он признал миссию успешно выполненной.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость340147
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<цензура> ты а не одессит
Настоящий ОДЕССИТ
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Пани Зеленски согласилась, что оно красавица и ей невтерпеж)
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