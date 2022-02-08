Американские СМИ целенаправленно лгут об украинском кризисе

Освещение американскими СМИ кризиса вокруг Украины и на этом фоне их попытки выставить Россию в негативном свете представляют собой серию бесстыдных провокационных домыслов, выдаваемых за факты. Это становится слишком очевидным даже для самих граждан США. Об этом пишет Дэвид Бромвич в статье для старейшего нью-йоркского издания The Nation.

Журналист обратил внимание, что множество материалов по украинской тематике вообще не должны были быть опубликованы из-за огромного количества фактических ошибок.

"Демократы, республиканцы и либеральные корпоративные СМИ теперь находятся в предсказуемой гармонии на Украине, координируя все свои сценические эффекты, при этом они также незнакомы с историей, как и в Ираке", указывает автор.

По словам Бромвича, особенно вовлеченной в пропагандистскую антироссийскую кампанию оказалась газета The New York Times. Он проанализировал ряд материалов издания за январь 2022 г. и пришел к выводу, что сотрудники NYT осознанно вводят читателей в заблуждение.

"Авторы утверждают о существовании "кризиса безопасности, который Россия спровоцировала, окружив Украину с трех сторон". Обратите внимание: Россия "окружила" Украину, а не НАТО приперло РФ к стенке. (Журналисты NYT) Антон Трояновский с Дэвидом Сангером подчеркивают, что "по данным Белого дома", Россия "отправляет диверсантов, чтобы создать предлог для вторжения", – замечает Бромвич.

Обозреватель подчеркнул, что его коллеги из NYT в резких заявлениях и прогнозах достаточно редко ссылаются на авторитетные источники. Более того, они придумывают за Кремль "планы", о которых в высших эшелонах власти в Москве и не слыхивали, в том числе по вопросу предоставления РФ гарантий безопасности, утверждая, что нынешний кризис вызван именно обнародованием российских предложений. В частности, якобы Москва хочет восстановить сферу влияния, "близкую к границам советской эпохи". Подобные утверждения Бромвич назвал чистой ложью.

Вероятно, в Штатах действительно что-то начали осознавать. В последнее время в некоторых местных изданиях появились ряд статей, в которых авторы указывают на реальных лоббистов антироссийской истерики в СМИ и бенефициаров кампания а-ля вторжение России на Украину. По их мнению, все следы ведут аккурат в Вашингтон.

