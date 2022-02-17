Американцы пришли к выводу, что их намеренно дезинформируют

Анонсируемая Западом на 16 февраля атака России на Украину не произошла, но расслабляться там не собираются. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил об "отсутствии деэскалации", ему вторят в Вашингтоне и Лондоне.

Впрочем, населению западных стран, судя по всему, этот спектакль наскучил. Понаблюдав с помощью организованной "Рейтером" прямой трансляцией за тем, как спокойно живет Киев во время "страшной угрозы", американцы скептически отнеслись к новым страшилкам Запада.

"Россия переместила один танк на 200 метров влево: война неизбежна",

– иронизирует читатель американского издания The Wall Street Journal, комментируя статью под заголовком "Русские продолжают наращивать силы", хотя в ней говорится о возвращении военных подразделений с учений.

Некоторые полагают, что Белый дом не дает затихнуть этой истории, чтобы отвлечь внимание прессы и населения от проблем внутри США.

"Администрация делает вид, что ее беспокоит украинско-российская граница, а не граница Техаса и Мексики, что она заботится о защите украинцев. Украина – это попытка нынешней администрации переключить внимание", – пишут комментаторы.

Другие "копают" глубже и допускают, что вся эта кампания по дезинформации вокруг Украины – это попытка придумать кризис и потом похвастаться его успешным разрешением.

"Смотрите: Россия никуда не вторгается, а Пелоси и Сонный Джо объявляют, что это они и их угроза ввести санкции остановили Россию",

– указывают читатели WSJ. По их оценке, Байден тут выполняет "роль поджигателя в пожарной команде".

Линию Америки поддерживает и Великобритания, задумка которой – ослабить Россию, навязав ей войну с Украиной, полагают подписчики издания. В четверг, 17 февраля, в Киев направляется глава британского МИД Лиз Трасс, которая накануне выступила с грозным заявлением в адрес Москвы.

Ранее американские аналитики пояснили, почему не произошло нападения на Украину 16 февраля, и назначили новую дату "российского вторжения". На этом фоне иностранный бизнес продолжает выводить деньги за пределы Незалежной, а западные партнеры вынуждают Киев брать новые кредиты и тратить заемные средства на поставки оружия.