Глава "Роскосмоса" нашел отсылку к Гитлеру в заявлении американки

Руководитель мощной российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин резко отреагировал на скандальное высказывание американской госслужащей по поводу того, что Россия якобы осуществляла нападения на страны Восточной Европы. Рогозин напомнил, что во имя мира и порядка русская армия всегда была готова продвинуться в самую глубь Европы.



Одной из главных новостей утра 18 февраля стало странное высказывание американского постпреда при ООН Линды Томас-Гринфилд. Рассказывая об ужасных планах Москвы по "захвату" Киева, дама неожиданно объявила, что наша страна ранее уже вторгалась "в другие части Восточной Европы". Американка не стала объяснять, что конкретно она имеет в виду, видимо, потому что исторические обоснования подобным заявлениям найти крайне сложно.

Рогозин весьма изящно ответил на выпад американского дипломата.

"Ох уж эти русские, Ваше Превосходительство…", – иронично начал глава "Роскосмоса", условно обращаясь к скандальной спикерше.

Политик напомнил, что, когда на плечи русской армии ложится задача восстановить в европейской зоне мир, она "может добраться до Парижа с Берлином".

Рогозин также отметил, что мощь наших военных в свое время сильно тревожила известного французского захватчика Наполеона и кровавого фашиста Гитлера.

"Можем понять и Вашу обеспокоенность, мадам", – многозначительно отметил государственный деятель.

Напомним, Томас-Гринфилд позволила себе скандальное высказывание во время интервью американскому телеканалу CNN.