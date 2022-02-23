Холодная война еще цветочки: эксперт о будущем России и НАТО

Холодная война еще цветочки: эксперт о будущем России и НАТО
Фото: pixabay.com
Бывший чиновник альянса предрек плохие времена

Перспективы отношений России и НАТО оценил экс-чиновник альянса Николас Уильямс. Прогноз эксперта нельзя назвать радужным – по его словам, нашу страну и военно-политический блок ждут времена гораздо хуже холодной войны.

Уильямс отметил, что в прошлом и Россия, и альянс удерживались от действий, которые могли бы привести к военному конфликту. Однако, когда холодная война завершилась, порог насилия снизился, заявил эксперт, а вероятность столкновения стала восприниматься как норма. По словам Уильямса, сейчас западные страны и Россия считают войну продолжением политики, просто другими средствами.

Эксперт предупредил о сохраняющемся высоком риске военных столкновений. Он обусловлен тем, что страны не доверяют друг другу, кроме того в сфере контроля над вооружениями нет прозрачности.

Ранее генсек НАТО пригрозил России сотней самолетов, приведенных в состояние повышенной готовности, и призвал отступить. Запад продолжает нагнетать, вещая о якобы планирующемся "вторжении" на Украину.

Источник: "Лента.ру" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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