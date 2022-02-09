Захарова заподозрила США в агрессии против Украины

Захарова заподозрила США в агрессии против Украины
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В МИД РФ напомнили американцам о вторжении в Ирак

Западная пресса каждый день неустанно тиражирует сплетни о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом. Недальновидные заявления о российской "агрессии" не стесняются делать также политики. И вот в чем парадокс. Наша страна неоднократно предлагала США и НАТО обменять гарантиями безопасности, одна они торпедировали все усилия дипломатов. Теперь МИДу постоянно приходиться опровергать слухи о войне.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в среду, 9 февраля, во время брифинга в очередной раз исключила какие-либо планы России по вторжению на территорию Незалежной. Меж тем, она предложила журналистам обратить внимание на последние заявления Вашингтона.

По мнению дипломата, риторика американцев как раз может свидетельствовать о готовящейся провокации на территории Украины. Захарова заподозрила США в потенциальной агрессии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел отметила, сегодняшние заявления по поводу Украины очень похожи на те, что делали американцы перед вторжением в Ирак. У России, напротив, нет никаких агрессивных планов по отношению к соседнему государству, отметила дипломат.

Кроме того Захарова назвала абсурдной ситуацию, при которой многие украинцы, сопереживающие общую с Россией историю, подвергаются критике со стороны официальных властей Незалежной.

Ранее Мария Захарова жестко унизила НАТО из-за фейков об Украине. Дипломат призвала называть членов альянса "натистами" и не оказывать им лишних почестей.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость339854
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окраинцы писают и какают
такая iхня доля
1
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