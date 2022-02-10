Украинских политиков насторожила очередность визитов президента Франции

Ситуация в Европе объективно складывается не в пользу Украины. На это указал бывший глава украинского МИД Павел Климкин. По его оценке, визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона наглядно продемонстрировал, что для европейских лидеров хорошие отношения с Россией важнее интересов Незалежной.

Климкин обратил внимание, что Макрон предпочел сначала поехать в Москву и лишь затем в Киев. Более того, он трижды за короткое время поговорил с лидером Кремля Владимиром Путиным, звонил в Белый дом Джо Байдену, общался с европейскими коллегами, при этом Украина из этих интенсивных переговоров выпала.

"Он (Макрон) хочет выстроить баланс, который был бы приемлем для Европы, приемлем для России. Но в этом балансе непонятно место Украины. (…) Сам порядок – сначала Москва, а затем Киев – настораживает",

– заявил Климкин в интервью "Обозревателю". По его мнению, Европа решила настаивать на выполнении Минских договоренностей, но это "неприемлемый компромисс" для Киева, поскольку он угрожает самому существованию Незалежной. Поэтому западные лидеры, в том числе Макрон, не смогут ничего "натянуть на голову" Украине, высказался Климкин.

Еще более грубое жаргонное выражение он использовал в эфире телеканала "Наш", когда комментировал переговоры Макрона с Зеленским. Он обвинил французского лидера в политическом пиаре за счет Украины.

"Макрон, конечно, хотел бы нас "нагнуть" на какие-то компромиссные вещи по Минским договоренностям. Но это не важно, поскольку Минские договоренности никогда не будут работать",

– высказался бывший глава украинской дипломатии.

Переговоры Макрона и Путина состоялись 7 февраля в Москве. После этого президент Франции отправился в Киев. На совместной пресс-конференции Зеленский сделал хамский выпад в адрес Макрона, намекнув, что они с Путиным слишком много выпили. Что подавали лидерам на ужине в Кремле – в материале "Утра".