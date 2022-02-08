Вино за 6000 рублей: что пили Путин с Макроном во время официального обеда

Вино за 6000 рублей: что пили Путин с Макроном во время официального обеда
Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Горячее можно было выбрать из двух блюд

Прибывший с официальным визитом в Кремль французский лидер Эммануэль Макрон и его российский коллега Владимир Путин имели выбор из семи блюд, которые предлагало вечернее меню во время переговоров. В пресс-службе президента Российской Федерации уточнили, что горячее можно было выбрать из двух позиций.

Вино представляла "Усадьба Дивноморское" – "Шардоне" с "Ребо" семилетнего возраста. На сайте одного из столичных магазинов по продаже спиртного бутылку "Шардоне" можно приобрести примерно за 3300 рублей, Ребо – за 5900 рублей.

Представителям средств массовой информации указали, что на десерт меню предлагало грушевый тарт с мороженым ванильного вкуса, передает "Общественная служба новостей". В Кремле лидеры не остались голодными, отмечает телеканал "360".

Переговоры лидеров Российской Федерации и Франции продлились несколько часов. Из столицы РФ Макрон направился в Киев, где у него запланирована официальная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров с Путиным глава республики назвал встречу содержательной, заверив, что обе стороны изъявляют желание сотрудничать для гарантии нового порядка стабильности и безопасности на европейской территории. Предстоящие дни, указал он, станут определяющими и пройдут в "содержательной дискуссии".

Глава РФ же назвал встречу с коллегой полезной и содержательной. В ходе переговоров Путин указал на несоблюдение украинской стороной пунктов Минских договоренностей, подверг критике политику Североатлантического альянса и предупредил об угрозе военного конфликта в случае попытки Незалежной вторгнуться в Крым.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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