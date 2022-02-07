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Сегодня, 7 февраля, в столице России проходит значимое для всего мирового пространства событие. Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
В ходе переговоров на высочайшем уровне стороны обсудят главные вопросы международной повестки. В частности, особое внимание уделено гарантиям безопасности, которые предложила Российская Федерация, а также конфликтной ситуации вокруг украинского государства.
Встреча президентов началась с опозданием, около 18:35, хотя была запланирована на 17:00. Следует отметить, что главы двух мощных держав общаются на "ты".
23:39 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов завершились. Общение главнокомандующих длилось пять часов и несколько минут.
23:37 Переговоры идут шестой час. РИА "Новости" опубликовало меню с российско-французского саммита.
20:37 Продолжается закрытая часть переговоров. Президенты общаются уже два часа.
18:46 Макрон понадеялся, что разговор тет-а-тет поможет начать путь деэскалации.
18:44 Глава Пятой республики подчеркнул, что задачей мировых держав является стабилизация ситуации, которая позволит избежать войну.
18:42 Отвечая Владимиру Путину, Эммануэль Макрон отметил, что в обсуждении вопросов безопасности нужно вести себя ответственно, необходим конструктивный диалог.
18:40 Президент РФ отметил, что Париж прикладывает серьезные усилия для решения кризиса внутри Украины. Владимир Владимирович особенно рад возможности обсудить этот вопрос лично.
18:37 Президенты начали беседу в стенах Кремля. Это их первое личное общение за 2 года.
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