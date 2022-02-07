Стороны обсуждают важнейшие вопросы мировой повестки

Сегодня, 7 февраля, в столице России проходит значимое для всего мирового пространства событие. Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.



В ходе переговоров на высочайшем уровне стороны обсудят главные вопросы международной повестки. В частности, особое внимание уделено гарантиям безопасности, которые предложила Российская Федерация, а также конфликтной ситуации вокруг украинского государства.

Встреча президентов началась с опозданием, около 18:35, хотя была запланирована на 17:00. Следует отметить, что главы двух мощных держав общаются на "ты".

23:39 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президентов завершились. Общение главнокомандующих длилось пять часов и несколько минут.

23:37 Переговоры идут шестой час. РИА "Новости" опубликовало меню с российско-французского саммита.

20:37 Продолжается закрытая часть переговоров. Президенты общаются уже два часа.

18:46 Макрон понадеялся, что разговор тет-а-тет поможет начать путь деэскалации.

18:44 Глава Пятой республики подчеркнул, что задачей мировых держав является стабилизация ситуации, которая позволит избежать войну.

18:42 Отвечая Владимиру Путину, Эммануэль Макрон отметил, что в обсуждении вопросов безопасности нужно вести себя ответственно, необходим конструктивный диалог.

18:40 Президент РФ отметил, что Париж прикладывает серьезные усилия для решения кризиса внутри Украины. Владимир Владимирович особенно рад возможности обсудить этот вопрос лично.

18:37 Президенты начали беседу в стенах Кремля. Это их первое личное общение за 2 года.