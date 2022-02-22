Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире

Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Изменения на политической карте после признания ЛНР и ДНР вызвали потрясения на международном финансовом рынке

Доллар дороже 80 рублей, евро выше 90 – таким стал курс валют на Мосбирже после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. По оценке волатильности за минувшие сутки рубль побил рекорд турецкой лиры – сейчас он в глазах инвесторов выглядит самой нестабильной валютой в мире.

К вечеру понедельника, 21 февраля, когда в Кремле был подписан указ о признании ДНР и ЛНР, вмененная волатильность рубля, по данным Bloomberg, достигла 34%. Доллар на тот момент превысил отметку в 79 рублей, отмечает РБК. Выше уровень волатильности российской валюты был только однажды: в марте 2020 г., когда на фоне набирающей силу пандемии коронавируса обвалилась стоимость нефти, и рубль с уровня 60-65 за доллар упал до 80.

В январе 2022 года показатель волатильности рубля держался чуть выше 20%, на втором месте после турецкой лиры, отмечает телеканал "360". Но на фоне обострения ситуации вокруг Украины инвесторы стали более нервно реагировать, и российская валюта обогнала турецкого собрата по оценке нестабильности.

По данным Мосбиржи на 10.30 мск 22 февраля, за доллар дают 80,68 руб., за евро 91,2 руб., тенденция на снижение курса российской валюты сохраняется.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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