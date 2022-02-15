Российская нацвалюта крайне уязвима для политического давления

После небольшого периода роста рубль вновь начал терять позиции. Основание для этого только одно – угроза санкций и бегство инвесторов на фоне западной истерии по поводу войны на Украине. В марте к этому информационному давлению может добавиться и финансовое.

Казалось бы, объективных причин для падения курса рубля сейчас нет. Нефть на мировых рынках стоит 96 долларов за баррель – это рекордный уровень с 2014 года. Но прошло время, когда российский рубль крепчал благодаря черному золоту. Сейчас гораздо важнее геополитический фон, а он для России негативный.

Западные политики и их СМИ активно раздувают историю о так называемом "плане вторжения" РФ на Украину. В итоге Москве грозят "самыми страшными в истории" санкциями, которые затронут банковско-финансовый сектор, и рубль падает.

Негативную ситуацию невольно усиливает ЦБ РФ. Чтобы притормозить инфляцию, он вынужден придерживаться жесткой политики и возобновить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Увы, это отрицательно скажется на рубле, указывает аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

Еще один неприятный подарок готовит для нас ФРС США. Там тоже вынуждены бороться с инфляцией, которая в январе подскочила до 7,5%. Поэтому ожидается, что в марте Федрезерв поднимет ставку на 25–50 б. п. Это укрепит доллар, следовательно, ударит по рублю.

Учитывая совокупность факторов, курс российской валюты в ближайшие недели будет держаться в коридоре 73-76 к доллару, передает "Прайм" прогноз аналитика. Это в лучшем случае. Негативные сигналы на геополитической арене могут стать "черными лебедями" для рубля, усилив его падение.

Во вторник, 15 февраля, на Мосбирже к 9:30 мск курс доллара составлял 76,37 руб., курс евро – 86,44 с небольшой коррекцией вниз.

Ранее россиянам рекомендовали поскорее избавиться от наличных долларов.