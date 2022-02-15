Путин пошутил о вторжении России на Украину

Путин пошутил о вторжении России на Украину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеСарказм Зеленского о "вторжении" России посеял панику на мировых рынках - СМИ
Относиться с пониманием к такому потоку дезинформации сложно

В России стараются с юмором реагировать на бесконечные сообщения западных СМИ о планах "вторжения РФ на Украину". Даже глава государства Владимир Путин порой отпускает на этот счет шуточки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 15 февраля.

"Иногда шутит, просит узнать, не публикуется ли точное время, когда начнется война",

– поделился Песков с журналистами в ответ на вопрос о том, как в Кремле реагируют на обвинения в подготовке к атаке на Киев и даже сообщения о дате вторжения. По словам официального представителя главы РФ, на Западе сейчас развернулось настоящее "информационное безумие", к которому невозможно относиться "с пониманием".

Ранее в США объявили, что нападение РФ на Украину запланировано на 16 февраля 2022 года. Госдеп тут же перевел своих дипломатов из Киева во Львов, этому примеру последовали и британцы. Ряд других стран эвакуировали своих служащих с Украины, несмотря на утверждения президента Владимира Зеленского, что никакой эскалации на границе и подготовки к вторжению не наблюдается.

Ситуацию несколько разрядило Минобороны РФ, сообщив, что подразделения российской армии, принимавшие участие в учениях в Белоруссии и Крыму, закончив маневры, отправляются в места постоянной дислокации. На этом фоне рубль и гривна тут же начали отвоевывать позиции у доллара.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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