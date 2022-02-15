Трейдеры еще не научились распознавать сарказм и иронию из уст лидеров государств

Ироничное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о мифическом "вторжении" России посеяло реальную панику на мировых на рынках. Трейдеры восприняли шутку экс-комика всерьез, в результате стоимость ценных бумаг резко упала, а нефть поднялась в цене. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Способность распознавать тонкости заявлений никогда не была отличительной чертой Уолл-Стрит, и, когда и когда в дискуссию о высоких ставках вокруг напряженности в отношениях между Москвой и Киевом вкралась доза сарказма, некоторое время трейдеры не могли "переварить" информацию, отмечает издание.

Из-за высказывания Владимира Александровича (агентство не уточняет, какого именно и когда он произнес шутку, напугавшую рынок) днем в понедельник, 14 февраля, на нью-йоркской бирже индекс S&P 500 рухнул на 1,2%, а нефть подскочила до отметки $95 за баррель.

Позже акции немного подросли в цене, а стоимость черного золота опустились ниже $95. Кроме того паническая волна затронула не только акции – в результате выросла доходность американских казначейских облигаций.

Одновременно подорожали японская иена и швейцарский франк, опередив большую часть валют Большой десятки. Пошел в гору и курс доллара.

"Это был сумасшедший день после сумасшедшей недели. На рынках царит нервозность. Геополитическая напряженность сопровождается массой сенсационных заголовков", – сказал изданию основатель Tallbacken Capital Advisors Майкл Первс.

Советник главы офиса лидера Незалежной Михаил Подоляк позже пояснил, что заявление Зеленского нужно воспринимать как иронию, а украинские власти скептически относятся к "конкретным датам" нападения, которые появляются в СМИ.

В публикации подчеркивается, что резкие колебания стали привычными для рынков в нынешнем году. Инвесторы стремятся закладывать в цены целый набор рисков, среди которых и инфляция, и появление "омикрон"-штамма коронавируса и обстановка в Европе.

Добавим, за последние пару дней Владимир Александрович сначала попросил коллективный Запад предоставить ему полную информацию о том, что Россия якобы вторгнется в соборную 16 февраля. А накануне ради успокоения нации он назвал дату "вторжения" Днем единения Украины, записав целое видеообращение к соотечественникам.

Ранее сегодня шутками о "вторжении" отметились президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров. Причем шеф отечественной дипломатии, кажется, уже исчерпал весь свой словарный запас, чтобы в сотый раз отвечать журналистам на дурацкий вопрос о несуществующих планах Москвы. Во вторник, 15 февраля, на пресс-конференции министр в какой-то момент отреагировал уже исключительно с помощью мимики.

