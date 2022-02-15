Глава МИД устал повторять ответ, а в конце решил уже ничего не говорить

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выдал шутку про польские медиа, которые задавали вопросы о "вторжении" российской армии на украинскую территорию – журналистов нисколько не смутил факт того, что глава внешнеполитического ведомства ранее давал исчерпывающие комментарии на эту тему.

15 февраля лидер российской дипломатии выступил на пресс-конференции, где ему несколько раз адресовали вопрос о "вторжении", приписываемом Москве. Несколько раз Лавров терпеливо указывал, что информационное подстрекательство и комментарии официальных лиц носят спекулятивный характер и сравнимы с "терроризмом" в медийном пространстве.

В конце мероприятия, проведенного по итогам переговорных процессов с министром иностранных дел Польши, главой ОБСЕ Збигневом Рау, один из присутствующих медийщиков снова решил поинтересоваться у Лаврова: "То есть не будет вторжения?". В ответ министр уже просто утвердительно кивнул головой.

"У вас какой-то непонятливый журналист", – сообщил Лавров польскому коллеге.

Лавров неоднократно указывал, что российская сторона не дает никакого повода для формирования напряженной ситуции вокруг Украины. Однако вместе с тем в Кремле не исключают, что создаваемая извне информационная истерия призвана прикрыть Киев, саботирующий Минские договоренности.

Ранее СМИ сообщали, что российские дипломаты начали покидать Украину. Один из осведомленных источников утверждает, что попасть на прием в посольство или консульство уже вызывает серьезные трудности у желающих.