Париж призывает Москву не признавать республики Донбасса

В условиях, когда Украина фактически отказывается от выполнения взятых на себя обязательств, предусмотренных Минскими соглашениями, а политическая элита страны, действующая по указке местных националистов и заокеанских советников, ставит под угрозу жизни мирных жителей Донбасса, в России рассматривается вопрос о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Меж тем, Запад даже не желает учитывать мнение простых граждан.

В этой связи, Париж обратился с просьбой к Москве. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина отказаться от идеи признания независимости Донецка и Луганска. Официальное заявление Елисейского дворца приводит американский телеканал CNN.

По словам официального представителя администрации главы государства, Макрон надеется, что Путин не будет поддерживать обращение нижней палаты российского парламента по признанию ДНР и ЛНР. Примечательно, что в цитате CNN молодые республики Донбасса называются отколовшимися от Украины областями, а не суверенными территориями Незалежной.

Меж тем, официальный Киев, никак не желающий начинать дипломатический диалог с Донецком и Луганском, тоже считает недопустимым признание новых республик. Так, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба ранее заявил, что этот процесс будет равносилен выходу России из Минских соглашений, хотя до этого настаивал на невозможности выполнения соответствующих обязательств, ссылаясь на "манипуляции" нашей страны.