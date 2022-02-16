Таллин выпустил официальный доклад

С большим опозданием Эстония включилась в игру западных стран, которые с прошлого года пытаются угадать дату "вторжения" России на территорию Украины. Разумеется, Москва отрицает возможность военного конфликта против Киева, что, впрочем, совершенно не останавливает недобросовестных политиков и журналистов.

Вопреки прогнозам Запада, 16 феврали никакой агрессии против Незалежной со стороны нашей страны не случилось. Теперь тренды в международной антироссийской политике решила задавать Эстония. По данным, полученным от Службы внешней разведки, Таллин даже выпустил официальный доклад на портале EFIS.

В документе подробно говорится о мировых проблемах безопасности, с которыми сталкивается Эстония. Отельная глава доклада посвящена нашей стране. Местные разведчики полагают, что несостоявшееся "вторжение" перенесено на другую дату. Таллин наивно полагает, что Москва попросту оказалась неготовой к войне, поэтому новым сроком называется конец февраля.

"После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", – считают авторы доклада.

Кроме того, Эстония призвала Запад сдерживать нашу страну, при этом признав, что Россия, действуя в пределах собственной территории, не угрожает ни НАТО, и странам Прибалтики.

Кстати, шведские эксперты, как оказалось, намного лучше разбираются в военном деле. Ранее они по достоинству оценили мощь Армии России.