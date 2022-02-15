Военные могут в воззваниях Зеленского к беглым согражданам усмотреть слабость и некомпетентность лидера нации

Вслед за олигархами и народными избранниками разбежится и украинская армия. И стране уже не помогут никакие воззвания президента Незалежной Владимира Зеленского. С таким неутешительным прогнозом выступил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Напомним, накануне глава украинского государства на фоне вала сообщений о вот-вот "вторжении" России и информации о покинувших пределы соборной местных предпринимателей и парламентариев, призвал соотечественников не бояться мнимого русского нападения, поскольку армия сможет их защитить от кого угодно.

А вот сбежавшим олигархам и депутатам Владимир Александрович дал 24 часа на то, чтобы вернуться на родину и не провалить "тест на гражданина".

По мнению Журавко, подобными обращениями пан Зеленский только усугубляет ситуацию. Военные, которые являются опорой государства, могут в таких воззваниях усмотреть слабость президента.

"Военнослужащие, видя, как он унижался из-за возвращения своих "подопечных", поймут, что надо убегать. В своем выступлении Зеленский дал понять, что "мы умирать не будем, а вы – идите, вы же у нас суперармия". То есть подорвал боевой дух армии", – сказал "Народным новостям" экс-депутат.

Он предположил, что на фоне ужасной некомпетентности и непоследовательности пана Зеленского и его команды, которые довели неньку до глубочайшего кризиса, действующий глава государства может сам покинуть высокий пост еще до конца срока президентских полномочий.

Ранее сегодня обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс опубликовал статью, в которой сообщил о катастрофической нехватке в ВВС Украины боевых пилотов. Он выразил точку зрения, что в случае "вторжения" РФ украинские МиГ-29, оставшиеся от советских времен, столкнутся с огромными трудностями. Причем воздушный флот массово покидают служивые асы, но и молодые летчики.

А накануне секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что за пределами республики сейчас находится 23 нардепа.

