Киев обвинил Москву в DDoS-атаках на Минобороны и банки Украины

Киев обвинил Москву в DDoS-атаках на Минобороны и банки Украины
Фото: depositphotos.com
Граждане жалуются на проблемы с платежами и общей работой приложений финучреждений

На Украине произошла масштабная хакерская атака на сайты "ПриватБанка" и "Ощадбанка", Минобороны и ВСУ. В Киеве вполне предсказуемо уже нашли российский след. 

Так, специалисты Центра информационной безопасности при СНБО предположили, что к DDoS-атаке может быть причастна Москва.

"Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", – говорится в сообщении ведомства на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, что сегодня пользователи одного из крупнейших украинских финучреждений "Приват 24" жалуются на проблемы с платежами и общей работой приложения. У одних граждан вообще не получается зайти на платформу банка, у других не отображается баланс и последние транзакции.

При этом в "Привате" заверили об отсутствии угрозы средствам инвесторов.

Ровно те же сбои происходят в работе Ощадбанка, интернет-банкинг не фунционирует.

На момент выхода публикации сайт Минобороны Незалежной не восстановился.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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