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Решение российского лидера Владимира Путина, которое окажет огромное влияние на судьбу донбасских республик, вызвало колоссальное недовольство и раздражение со стороны западных политиков. За признание Донецкой и Луганской народных республик Россию обещали наказать. Сегодня, 22 февраля, стало известно, что Лондон уже подписал первый пакет рестрикций против Российской Федерации.
Свою подпись на документе, в котором перечислены санкционные ограничения, предназначенные для нашей страны, поставила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Западная коалиция настроена решительно и планирует серьезно наказать Российскую Федерацию за решение по двум донбасским республикам.
Судно направляется в западную Европу
В мире есть страна, которая уже прошла подобный путь