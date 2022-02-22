Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России

Британия нанесла новый удар по нашей стране

Решение российского лидера Владимира Путина, которое окажет огромное влияние на судьбу донбасских республик, вызвало колоссальное недовольство и раздражение со стороны западных политиков. За признание Донецкой и Луганской народных республик Россию обещали наказать. Сегодня, 22 февраля, стало известно, что Лондон уже подписал первый пакет рестрикций против Российской Федерации.

Свою подпись на документе, в котором перечислены санкционные ограничения, предназначенные для нашей страны, поставила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Западная коалиция настроена решительно и планирует серьезно наказать Российскую Федерацию за решение по двум донбасским республикам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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