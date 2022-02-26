Власти нашли выход из воздушной блокады Калининградской области

Граждане смогут летать над нейтральными водами

Европейские государства друг за другом запрещают российским самолетам входить в свое воздушное пространство. В результате Калининградская область, после введения ограничений Эстонией и Латвией, осталась без прямого самолетного маршрута в Россию. Однако, как рассказали власти региона РИА "Новости", выход уже найден.

Воздушной блокады Калининградской области точно не будет, отметилруководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. Жители смогут осуществлять полеты по альтернативному маршруту над нейтральными водами Балтийского моря. По его словам, на стоимости билетов это сильно не отразится. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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