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Подразделениям ВС РФ отдан приказ развивать наступления на всех направлениях, заявили в Министерстве обороны России. Такое решение было приянто после того, как Киев отказался участвовать в переговорах с Москвой.
Минобороны РФ призвало всех украинцев потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов и не брать в руки оружие. Ранее в Киеве началась массовая раздача вооружения гражданскому населению.
"Втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам", - отметили в ведомстве.
По данным военных, в жилых кварталах столицы Украины и других городов размещают реактивные и артиллерийские подразделения. Это делают намеренно для провокации ответных ударов по населенным российской стороны.
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