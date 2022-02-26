Такое решение было принято после отказа Киева пойти на переговоры

Подразделениям ВС РФ отдан приказ развивать наступления на всех направлениях, заявили в Министерстве обороны России. Такое решение было приянто после того, как Киев отказался участвовать в переговорах с Москвой.

Минобороны РФ призвало всех украинцев потребовать от властей немедленно вывести тяжелые вооружения из жилых кварталов и не брать в руки оружие. Ранее в Киеве началась массовая раздача вооружения гражданскому населению.

"Втягивание националистами мирного населения в боевые действия неминуемо приведет к несчастным случаям и жертвам", - отметили в ведомстве.

По данным военных, в жилых кварталах столицы Украины и других городов размещают реактивные и артиллерийские подразделения. Это делают намеренно для провокации ответных ударов по населенным российской стороны.

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