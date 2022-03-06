Германии предсказали "плохой" или "очень плохой" конец из-за России

Германии предсказали "плохой" или "очень плохой" конец из-за России
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Аналитики оценили последствия антироссийских рестрикций

После начала спецоперации российских войск на Украине страны Запада ввели против России обширный спектр санкций. В частности, в Европе собираются подготовиться к полному отказу от российских энергоносителей. Однако, как заявил экономист Даниэль Штельтер в интервью журналу Focus, Германию, которая крайне зависима от российкого газа, в таком случае ждет "плохой" либо "очень плохой" конец. 

Спецоперация на Украине и без того нанесла экономике ФРГ ущерб. Сейчас в стране заканчиваются важные экспортные товары из Украины – сельскохозяйственная продукция, полупроводники и неоновый газ. 

Меры, принятые странами Запада против России, оказались намного жестче, чем он ожидал. Но и в такой ситуации страна будет иметь свои доходы от экспорта нефти и газа. В случае, если Европа решит отказаться и от этого, то ситуация в Германии может развиться по двум сценариям.

Первый подразумевает стагфляцию – рост цен при стагнации экономики. Всплеск инфляции в стране уже начался, в особенности в сфере продовольствия. Россия и Украина поставляют 25% пшеницы на мировой рынок, примерно 90% подсолнечника идет с украинской стороны. Поэтому нужно быть готовым к тому, что конфликт выльется в рост цен на ряд товаров для немцев. 

Второй, наихудший сценарий возможен при отказе от российских нефти и газа. 

"Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет. Санкции всегда наносят ущерб обеим сторонам – в конечном итоге вопрос в том, кто продержится дольше", – заявил экономист.

По мнению Штельтера, единственным победителем из-за  происходящего будет Китай. Для Германии и Европы в целом это настоящая трагедия. Поэтому важно было сблизить Россию и Украину с европейскими странами, но теперь это невозможно. 

Источник: Focus ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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