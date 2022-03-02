Сколько стоит война в Интернете: траты Запада на фейки подсчитали

Сколько стоит война в Интернете: траты Запада на фейки подсчитали
Фото: CHROMORANGE / Andreas Poertner v/www.globallookpress.com
Организаторы антироссийских акций не жалеют денег на атаки сайтов и публикацию фейков

Информационная война против России дорого обходится налогоплательщикам США, ЕС, Великобритании и их партнеров. Только за неделю с 24 февраля по 1 марта на эти цели у Запада ушло не менее 77 миллионов долларов.

Война в Интернете ведется в двух направлениях. С одной стороны, организуются массированные DDoS-атаки на сайты государственных ведомств, учреждений, средств массовой информации, поддерживающих действия российских властей. С другой, покупается трафик для размещения рекламы, пропагандирующей позицию Запада.

Так, на пропаганду в англоязычном сегменте Интернета ежедневные расходы организаторов нападок на Москву составляют 3-5 млн долларов, сообщает "Царьград" со ссылкой на Лигу безопасного интернета. На фейки для русскоязычной аудитории уходит 0,5 – 1,7 млн долларов в сутки.

Значительная сумма идет на создание и размещение в Facebook и Instagram роликов и постов с ложной информацией о спецоперации на территории Украины и призывами устраивать несогласованные акции протеста. Не жалеют на Западе денег и на корректировку выдачи новостей в поисковиках.

Специалисты отмечают, что наиболее популярным средством оплаты за фейки и кибератаки на РФ сейчас является криптовалюта. В итоге биткоин растет в цене: только за последние сутки он подорожал на 10 тыс.долл. Утром в среду, 2 марта, его курс превышал 44 тыс.долларов.

Ранее в Генпрокуратуре РФ напомнили, какие противоправные деяния могут расцениваться как измена Родине и какое наказание за это грозит.

За распространение ложной информации в России уже заблокированы некоторые СМИ.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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