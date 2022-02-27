Измена Родине: Генпрокуратура высказалась о последствиях для помогающих другой стране

Содействие иностранным государствам во время спецоперации может обернуться 20 годами тюрьмы

Генпрокуратура РФ предупредила о последствиях для тех, кто будет помогать другой стране в период проведения спецоперации на Украине. 

"Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности" России будет считаться госизменой. За подобные действия предусмотрено серьезное наказание – до 20 лет тюрьмы.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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