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Генпрокуратура РФ предупредила о последствиях для тех, кто будет помогать другой стране в период проведения спецоперации на Украине.
"Оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности" России будет считаться госизменой. За подобные действия предусмотрено серьезное наказание – до 20 лет тюрьмы.
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