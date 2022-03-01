РКН заблокировал доступ к "Эху Москвы" по требованию Генпрокуратуры

РКН заблокировал доступ к "Эху Москвы" по требованию Генпрокуратуры
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Главред будет жаловаться в суд

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к информационной радиостанции "Эхо Москвы". Аналогичные требования были выдвинуты в отношении сайта телеканала "Дождь"*, о чем стало известно сегодня, 1 марта.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что информация, которая публикуется на указанных ресурсах, содержит призывы экстремистского характера к насильственным действиям в отношении граждан Российской Федерации, а также массовым нарушениям общественного порядка и безопасности в стране. И "Эхо", и "Дождь"* призывают читателей к насилию и разжиганию беспорядков на улицах, в связи с чем ведомство направило запрос в холдинг "Газпром-медиа" и РКН с требованием об ограничении доступа.

Главред "Эха" Алексей Венедиктов заявил, что его команда не получала от Генпрокуратуры подобных претензий. Журналист считает, что редакция не нарушала нормы российского законодательства. В подобном случае, считает Алексей, уведомления приходят главному редактору. Однако Венедиктов отрицает факт нарушения и не понимает, на каком основании Генпрокуратура решила ограничить доступ.

Журналист также добавил, что будет разбираться в произошедшем с коллегами, сообщает "Интерфакс".

Спустя некоторое время главный редактор московского "Эха" уточнил, что радиостанцию отключили от эфира. При попытке входа говорится, что доступ к ресурсу ограничен на основаниях, которые устанавливает действующее российское законодательство. Аналогичная ситуация и с "Дождем"*.

Венедиктов позднее заявил, что намерен оспорить решение интернет-регулятора уже в судебном порядке.

*признан иноагентом на территории РФ
Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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