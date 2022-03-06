Сербский лидер отказывается окончательно занимать какую-либо сторону в конфликте

Сербия стала одной из стран, которая выразила поддержку резолюции ООН против спецоперации России на Украине. Всего власти одобрили 4 из 13 пунктов, которые не касались жестких мер в отношении Москвы. После такого решения президенту страны Александру Вучичу, который до этого уверял, что Белград не намерен занимать ни одну из сторон, пришлось оправдываться.

Глава Сербии утверждает, что пойти на такой шаг его заставили обстоятельства и внешнее давление других стран. Он отметил, что, несмотря на национальную страсть сербов высказывать свою точку зрения по любому поводу, иногда нужно отойти в сторону. В особенности, когда необходимо проявить ответственность и заботу о людях.

"Если бы мы не проголосовали в ООН так, как проголосовали, сегодня бы мы были без 30-50 фабрик", – приводит его слова РИА "Новости".

Вучич заявил, что договориться с зарубежными компаниями-инвесторами было сложно, но если бы Белград не одобрил резолюцию, то уже сейчас "поезд был бы здесь и нас давил".

По его словам, кризис, возникший вокруг Украины и России, сказывается на Сербии крайне драматично, поскольку страна оказалась под колоссальным внешним давлением.

Сербский президент после решения Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР встретился с требованием украинской стороны решительно осудить действия российских властей. Однако Вучич делать этого не стал, пригрозив послу Украины позвонить Зеленскому и попросить его официально выступить с осуждением агрессии США и Великобритании в отношении Сербии.